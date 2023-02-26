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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمين العالم لاتحاد الغرف التجارية طلبنا من تجار الدواجن عدم تعويض خسائرهم مرة واحدة

اتحاد الغرف التجارية: الكميات المستوردة من الدواجن لا تؤثر على الصناعة المحلية

الدواجن
الدواجن

دافع المهندس علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية عن قرار الحكومة بـ استيراد الحكومة للدواجن المجمدة من البرازيل، قائلاً إن الدولة مسئولة عن اتاحة السلع والمسكن، والقطاع الخاص له دور، وإذا عجز عن توفير سلع  تتدخل الدولة بأليتها لتوفير السلعة.


وأوضح أن صناعة الدواجن في مصر بها استثمارات 100 مليار جنيه في 38 ألف منشاة بخلاف المنتجين الصغار وهناك  سلاسل إمداد من لقاحات وغيرها وأعلاف، وإذا لم تستطع المنظومة توفير السلعة وبسعر مناسب تتدخل الدولة لضبط الأسعار.


وتابع خلال لقاء خلال في “ برنامج  كلمة أخيرة “، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "ON": "مصر تنتج مليار  و400 ملون دجاجة سنوياً، واستيراد 50 ألف طن لن يؤثر على الصناعة المحلية لكن سيؤثر إيجاباً على توافر السلع وسعرها، وما تم طرحه هو من الرصيد الاستراتيجي وليس الشحنة الجديدة والتي ستصل خلال أيام، والبرازيل هي المصدر الأول للدواجن  لدول الشرق الأوسط.

 

الدواجن البرازيلية مطابقة للشريعة الإسلامية


وتابع: “الدواجن البرازيلي موجودة في السوق المصري طوال السنوات الماضية وموجودة بماركات عديدة معروفة للمستهلك، ومطابقة للشريعة ولسلامة الغذاء.. لا يوجد سلعة تدخل مصر إلا بعد تطبيق المواصفات القياسية المصرية”.


ولف إلى أن اتحاد الغرف التجارية طالب تجار الدواجن بعدم تعويض خسائر الدواجن في الدورات السابقة في قفزات سعرية، قائلاً: “طلبنا من تجار الدواجن عدم تعويض خسائرهم مرة واحدة".

المهندس علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية البرازيل الإعلامية لميس الحديدي دول الشرق

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