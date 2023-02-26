عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزلت 15 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض والدواجن اليوم الأحد

صدى البلد

انخفضت أسعار البيض اليوم انخفاضا ملحوظا بالأسواق وداخل المزرعة ، حيث انخفضت أسعار البيض الأبيض حوالى 10 جنيهات في الكرتونة الواحدة ، ليصل سعره اليوم إلي 102 جنيه بدلا من 112 جنيها ، وكذلك انخفضت كرتونة البيض الأحمر، والبلدي انخفضت 15 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم فى الأسواق 

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر  105 جنيهات بعدما وصل سعرها إلي 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي،  وتصل للمستهلك بسعر  110 جنيهات .

وسجلت كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.
 

  أما سعر كرتونة البيض الأبيض حقق 102 جنيه بعدما كان متوسط سعره 112 جنيهًا  ، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات.


أسعار الدواجن اليوم بالأسواق 

 

الدواجن  البيضاء: يبدأ السعر من 64 جنيهًا في المزرعة، و يصل للمستهلك بسعر يتراوح من 75 إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق ، كما حققت الفراخ البلدي سعر 90 جنيهًا للكيلو ، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح من 95 لـ 100 جنيه.
 

وتتراوح سعر الدواجن الساسو من 72 لـ 82  جنيهًا للكيلو بالمزرعة ، أما الدواجن الأمهات البيضاء يتراوح سعرها بين 69 لـ 75 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو البانية بين 150 لـ 170 جنيهًا،  أما أسعار الوراك فسجل اليوم 80 جنيهًا بالمحلات ، وسعر الأجنحة : 50 -60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم 

وتراجع سعر الكتاكيت أيضا من مستويات 30 جنيها إلى 16 جنيها للكتكوت الأبيض، و17 جنيها للكتكوت الساسو في المزارع، كما انخفض سعر الكتكوت الهجين إلى 8 جنيهات، وكذلك 8 جنيهات للكتكوت البلدي .

البيض اسعار البيض أسعار البيض اليوم اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الداوجن اليوم الأحد

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

في ظل نقص الخضار والفواكه.. وزيرة بريطانية: كلوا اللفت

انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم الأحد |مفاجأة فى سعر الكيلو

من أجل زوجته.. تشارلز الثالث يعتزم مخالفة وصية الملكة إليزابيث الراحلة

هو السبب .. رضا عبدالعال يهاجم كولر بسبب مباراة صن داونز

نزلت 15 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض والدواجن اليوم الأحد

لأصحاب المعاشات الاستثنائية.. حقيقة صرف العلاوة الدورية 2023 وموعدها القانوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ