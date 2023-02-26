نزلت 15 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض والدواجن اليوم الأحد

انخفضت أسعار البيض اليوم انخفاضا ملحوظا بالأسواق وداخل المزرعة ، حيث انخفضت أسعار البيض الأبيض حوالى 10 جنيهات في الكرتونة الواحدة ، ليصل سعره اليوم إلي 102 جنيه بدلا من 112 جنيها ، وكذلك انخفضت كرتونة البيض الأحمر، والبلدي انخفضت 15 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم فى الأسواق

انخفضت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر 105 جنيهات بعدما وصل سعرها إلي 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 110 جنيهات .

وسجلت كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.



أما سعر كرتونة البيض الأبيض حقق 102 جنيه بعدما كان متوسط سعره 112 جنيهًا ، لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات.



أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

الدواجن البيضاء: يبدأ السعر من 64 جنيهًا في المزرعة، و يصل للمستهلك بسعر يتراوح من 75 إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق ، كما حققت الفراخ البلدي سعر 90 جنيهًا للكيلو ، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح من 95 لـ 100 جنيه.



وتتراوح سعر الدواجن الساسو من 72 لـ 82 جنيهًا للكيلو بالمزرعة ، أما الدواجن الأمهات البيضاء يتراوح سعرها بين 69 لـ 75 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو البانية بين 150 لـ 170 جنيهًا، أما أسعار الوراك فسجل اليوم 80 جنيهًا بالمحلات ، وسعر الأجنحة : 50 -60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراجع سعر الكتاكيت أيضا من مستويات 30 جنيها إلى 16 جنيها للكتكوت الأبيض، و17 جنيها للكتكوت الساسو في المزارع، كما انخفض سعر الكتكوت الهجين إلى 8 جنيهات، وكذلك 8 جنيهات للكتكوت البلدي .