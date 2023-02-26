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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثيقة سرية تكشف تأييد وزارة أمريكية خروج كوفيد 19 من أنبوب اختبار بووهان

مختبر ووهان
مختبر ووهان

ذكرت وسائل إعلام أمريكية ، الأحد ، نقلاً عن وثيقة سرية ، أن وزارة الطاقة الأمريكية ، التي تدير شبكة من مختبرات الأبحاث الحيوية الوطنية ، قد انضمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الادعاء بأن وباء كوفيد -19 ظهر من أنبوب اختبار في أحد معامل ووهان.
 

وقالت الصحيفة إن الوثيقة السرية ، التي يقل طولها عن خمس صفحات ، قُدمت إلى البيت الأبيض واختيار أعضاء الكونجرس كتحديث لتقرير استخباراتي لعام 2021 ، قال إن وزارة الطاقة لم تقرر بعد بشأن أصل الفيروس.
تشير كل من وزارة الطاقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي الآن إلى أن تفشي المرض نتج عن حادث مؤسف في مختبر في ووهان ، والذي تقول وسائل الإعلام إنه مركز أبحاث فيروس كورونا في الصين.

يقال إن أربع وكالات أمريكية فيدرالية أخرى ، إلى جانب لجنة استخبارات وطنية ، تعتقد أن الفيروس التاجي الجديد ينبع من انتقال طبيعي ، في حين أن وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى رفض المسؤولون تحديد هويتهم ما زالت مترددة.
 

ونقلت وسائل الإعلام عن أشخاص قرأوا التقرير قولهم إن وزارة الطاقة أصدرت الحكم 'بثقة منخفضة'. وبحسب ما ورد يستند الاستنتاج إلى معلومات استخبارية جديدة ، رفض المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا إلى الصحيفة اليومية الإفصاح عنها.

 كما أكد التحديث مجددًا اعتقاد الوكالة بأن كوفيد 19 لم يكن نتيجة برنامج أسلحة بيولوجية صيني.

خلص تقرير المخابرات الأمريكية لعام 2021 إلى أن الفيروس انتشر لأول مرة في ووهان في موعد أقصاه نوفمبر 2019. 

ومنذ ذلك الحين يتجادل المجتمع العلمي والسياسي في الولايات المتحدة حول ما إذا كان قد هرب من المختبر أو ظهر بشكل طبيعي وقفز من حيوان مصاب إلى إنسان.


انتقدت الصين مرارًا وتكرارًا الاقتراحات بأن برنامجها للأبحاث البيولوجية كان من الممكن أن يكون مصدر تفشي المرض ، الذي أودى بحياة الملايين على مستوى العالم منذ إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة في مارس 2020.

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