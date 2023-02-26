هيئة التعمير: أرض سيناء لم تلوث بالمبيدات الزراعية.. ومنتجاتها صالحة للتصدير

كشف الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من استصلاح 600 ألف فدان في سيناء، بنهاية العام الجاري (2023).

وقال "الشحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن سيناء تشهد إعجازًا في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الاعتماد على التنمية الزراعية.

وأضاف محمد الشحات، مساء اليوم الأحد، أن استصلاح الأراضي يحتاج إلى مجهود كبير جدًا، ودراسات مكتبية ومعملية وحقلية، وتقارير يتم إرسالها للجهات المختصة؛ من أجل التأكد من صلاحية الأرض للزراعة؛ حيث يتكلف الفدان الواحد حوالي 300 ألف جنيه تمهيدًا لزراعته.

تصدير منتجات زراعية من سيناء إلى الخارج

وأوضح "الشحات"، أن أرض سيناء بكر لم تلوث بالمبيدات الزراعية؛ ومنتجاتها ستكون صالحة للتصدير إلى الخارج، لافتًا إلى أن سيناء يوجد بها 250 ألف فدان محاصيل يتم تصدير منتجات منها إلى الخارج؛ منها الموالح والفراولة المجمدة، كما يتم استهداف زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح وفول الصويا بسيناء.

ولفت محمد الشحات، إلى أن سيناء تشهد حالة من الاستقرار والأمن؛ ستعمل على زيادة الاستثمار الزراعي لأهل المنطقة، وجذب فرص العمل، مؤكدًا أن سيناء يوجد بها قرى نموذجية لها حظ كبير من التخطيط العمراني.

الاستثمار الزراعي يقلل فاتورة الاستيراد



وأشار الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن محافظات الجمهورية جميعًا تشهد حالة من التنمية؛ وليس سيناء فقط، مؤكدًا أننا نأمل أن يقلل هذا الاستثمار في تقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.