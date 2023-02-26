تاج فوق رأسنا.. شيخ مشايخ قبائل سيناء: مصر كالحديقة تحيط بها النيران

قال عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم فرحت قلب سيناء، وهي تاج فوق رأس أهالي سيناء، متابعا: أهالي سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن ونحارب بدمنا وروحنا لحمايته.

وأضاف "عيسى الخرافين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، :"الرئيس السيسي قال إننا كلنا مصريين ومسئولين عن الدفاع عنها وحمايتها"، متابعا: رأيت اليوم خطة تنمية واضحة لسيناء.

وأكمل: الرئيس السيسي وعدنا منذ فترة بوضع خطة تطوير غير مسبوقة، وبالفعل ذلك حدث، متابعا: الرئيس لما بيقول كلمة بيوفيها وبالفعل وضع خطة فوق الخيال لتنميتها".

وتابع:" الرئيس السيسي مش ناسي حاجة..وكل التحية والتقدير للرئيس السيسي والقوات المسلحة ورجال الشرطة"، مؤكدا على أن أهالي سيناء لن ينسوا الشهداء.

وأكد على أن مصر كالحديقة التي تحيط بها النيران، وعلينا جميعا أن نتكاتف جميعا لحماية وتطوير بلادنا، متابعا: كلنا واحد وكلنا مصريين.

وشدد على أن خدمة الوطن واجب وفرض على كل مواطن مصري.