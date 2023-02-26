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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

610 مليارات جنيه تكلفة إنشاء البنية التحتية في سيناء منذ 2014

صدى البلد

قال المهندس ناجي إبراهيم، مدير عام منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إن ما تحقق في سيناء من تنمية وتعمير منذ 2014 وحتى تاريخه، والذي كان يسير في محورين جنبا إلى جنب وهما محور تنظيم والقضاء على الإرهاب في سيناء، والمحور الثاني هو ملف التنمية والتعمير.

 

وأضاف «إبراهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن التنمية في سيناء بداية من الحدود الشرقية لقناة السويس من خلال ال 6 أنفاق والكباري والمعديات لتحقيق الاتصال المباشر بين سيناء والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أنه جرى صرف أكثر من 610 مليارات جنيه للبنية التحتية في سيناء منذ 2014 لتوفير حياة كريمة لكل أهالي سيناء.

ولفت أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تعد مدينة مليونية، بجانب مدينة رفح الجديدة وأكثر من 2200 وحدة سكنية بالعريش، و2124 وحدة إسكان تعاوني في حي المساعيد بالعريش.

 

سيناء قناة السويس الإرهاب التنمية والتعمير مدينة الإسماعيلية رفح الجديدة العريش

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