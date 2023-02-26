جهاز المدينة: الإنتهاء من تطوير رافع الصرف الصحى الرئيسى فى الشروق

فى ضوء خطة جهاز مدينة الشروق للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية والتعامل مع التصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخيه والتى تصل بها الأمطار لحد السيول.



تم الإنتهاء بقيادة المهندس على سعد "رئيس الجهاز مدينة الشروق" من إجراءات الإستلام الإبتدائى لأهم مشروعات الصرف الصحى بالمدينه وهو مشروع رفع كفاءة وتأهيل رافع الصرف رقم (3) والذى ينقل مياه الصرف من الرافع إلى محطتى المعالجه عن طريق خطى طرد قطر 800مم و 1200 مم

موضحاً بأنه تم إنهاء الأعمال المدنيه لكلاً من مبانى (الموزعات-المحولات –المولدات –الطلمبات –الورشه -المخزن- الإداره) والبياره وغرف المحابس الرئيسيه ويعمل الرافع حالياً بقدرة 60ألف م3/يوم بدلاً من 36ألف م3/يوم وذلك عن طريق زيادة الطلمبات من (2) إلى (5) طلمبات مع إضافه (2) طلمبة نزح طوارىء و(2) محول (3) ميجا والمولدات بقدرة (1) ميجا بدلاً من(0.5)ميجا وربطهم آلياً بغرفة تحكم على أعلى مستوى وأنظمة إنذار لأخطار الحريق وذلك حتى تتناسب مع أعمال التأهيل الشامله للمنظومه



تسليم إدارة الرافع للشركة المسؤلة

و أشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه تم تسليم إدارة الرافع للشركة المسؤلة عن أعمال الصيانه والتشغيل وذلك تحت إشراف كوادر الجهاز.