قطع المياه في القاهرة.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، انقطاع المياه عن صباح اليوم الثلاثاء ولمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 10صباحا وحتى 10 من مساء نفس اليوم.

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى المناطق المتأثرة ب “انقطاع المياه” والتي شملت (المرج الغربية – العزبة البيضاء – المرج الشرقية – الفلاحة – عزبة النخل الشرقية – كفر أبو صير – كفر الباشا – البركة – الآمن المركزي – أبو حوشان).

وارجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أسباب انقطاع المياه لوجود أعمال لحامات توصيل خط المياه قطر 1200مم لتطوير شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وتهيب شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

125 الخط الساخن لمياه الشرب

هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.