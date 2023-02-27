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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتفاق سعودي كرواتي على تأسيس مجلس أعمال مشترك

اتفاق سعودي كرواتي
اتفاق سعودي كرواتي على تأسيس مجلس أعمال مشترك

اتفقت المملكة العربية السعودية وكرواتيا مبدئياً على تأسيس مجلس أعمال سعودي كرواتي مشترك تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية؛ ليُعنَى بفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وبحسب بيان عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس” فقد  جاء ذلك خلال لقاء رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة كوليندا غرابار والوفد المرافق لها اليوم مع أصحاب الأعمال السعوديين بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.

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وأعربت رئيسة كرواتيا السابقة عن رغبة بلادها في توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مع المملكة؛ لتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، منوهة بآفاق الشراكة بين البلدين والفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والسياحة والعقار، ودعت الشركات السعودية والكرواتية إلى تعاون أكبر بما يسهم في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن الشركات الكرواتية أمامها فرص استثمارية كبيرة بالمملكة بالقطاعات المستهدفة في رؤية 2030 وبخاصة الطاقة المتجددة والسياحة والعقار، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بمقدار 198% ليصل إلى 533 مليون ريال عام 2021م، داعياً إلى إيجاد آليات تعاون جديدة تسهم في تحفيز الفرص الاستثمارية بين البلدين.

السعودية التبادل التجاري المملكة العربية السعودية كرواتيا العلاقات الاقتصادية

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