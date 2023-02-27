لراغبي الاستثمار.. البترول تحدد 6 اشتراطات لإنشاء مستودعات البوتاجاز| تفاصيل كاملة

أوضح الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، عدة خطوات واشتراطات من أجل إنشاء مستودع بيع اسطوانات البوتاجاز لمن يرغب في الاستثمار في أمواله وخدمة أهالي المنطقة.

وحددت الوزارة خلال موقعها 6 اشتراطات تشمل الموافقات والنقاط الفنية الواجب توافرها في مكان إقامة المستودع، وأيضا الأمور المالية الخاصة بالمشروع والتي تحتاج لمئة ألف جنيه تحت بند موافقة إسناد.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الاشتراطات المطلوبة بالتفاصيل

أولا: موافقة ا​​​المحافظ علي انشاء المستودع لخدمة المنطقة​.

ثانيا : الموافقه المبدئية على الموقع تتطلب الاتى :

ضرورة ا​ن يكون الموقع خارج الكتلة السكنية

أن يكون الموقع المقدم مملوكا او مؤجرا مستوفيا للشروط الفنية الواردة بكراسه شروط الشركة والتى من بينها الاتى :

تكون المساحة الكليه لمركز التوزيع 250م ويجوز التجاوز عن المساحة بحيث لا تقل عن200م حال استيفاء الطريق 10 م وتنقسم عند انشاء المستودع كالاتى :

أ- انشاء هنجر لتخرين الاسطونات بمساحة اجمالية لاتقل عن 100م

ب- عمل ممرات سماوية حول هنجر التخرين لايقل عرضها عن 2م من الداخل محاطة بأسوار بارتفاع 2م

(المساحة الاجمالية – مساحة الهنجر – مساحة الممرات السماوية )

عرض الطريق الموصل للموقع وامامة (10م) وحالة ان يكون عرض الطريق اقل من 1 م يتم عمل ممر خاص امامى بجانب الطريق لايق عرضه عن 5 م ويواجهه الموقع لعدم اعاقة الطريق العام اثناء وقوف سيارة المستودع.

ضرورة ان يكون بعد الموقع عن المجاورات له من كافة الاتجاهات وفقا للانشطة المختلفة التى تتعارض مع نشاط المستودع وهى :

خطوط اسلاك الكهرباء للضغط العالى 30 م

خطوط اسلاك الكهرباء للضطغ المتوسط 10 م

خط سلك حديد نقل قصب السكر 15م

سكك حديد 35م

حرم المقابر 10م

ابراج شبكة المحمول 10 م

تجمعات (دور العبادة – مدارس – مستشفيات – الاسواق – مكتب بريد .... الخ )20م

مصدر لهب مباشر (ورشة ..... الخ) 10 م

مايصدر من اجهزة الترخيص بالمحافظة ( الحماية المدنية – ادارة التراخيص ) من اشتراطات اخرى يتم التزم صاحب المستودع بتنفيذها.

ثالثاً : تجهيز المستودع بعد انشائة :

توفير الطفايات (على ان تكون طفايه سعه 12 ك لكل مائة اسطوانة منزل )

حنفية الحريق بمشتملاتها ( خرطوم حريق + بشبورى يتم حفظة بصندوق حديد )

شبكة تبريد علوية لتغطية مساحة هنجر التخرين

خزان مياه علوى من الحديد او الصاج للمحافظة على ضغط المياة

فتحات تهوية ماسحة (1/20) من المساحة الكليه وتكون وفقا لمساحة هنجر التخرين.

وعلى ان تقسم 50% من مساحة الفتحات بالجهه السفليه ثم يضاف مساحة 5م فتحات تخفيف اثار الانفجار بالاجزاء العلوية

مثال:- هنجر التخرين بمساحة 100م فتكون مساحة فتحات التهوية له 2.5م علوى – 2.5 م سفلى ) بالاضافة الى 5م فتحات علوية اخرى لتخفيف اثار الانفجار وبالتالى تصبح الفتحات 7.5 علةى 2.5 سفلى وتزيد مساحة فتحات التهوية وفقا لزيادة مساحة هنجر التخرين.

رابعاً: مطلوب اصدار ترخيص للمستودع بمزاولة النشاط من المحافظة قبل بدء اجراءات التعاقد والتشغيل من الشركة.



خامسا: تدبير سيارة لنقل الحصة من جهه الشحن الى مستودع التوزيع مطابقة للشروط.



سادسا : وجود عاملين مدربين لممارسة النشاط بالمستودع.

المتطلبات المالية :

سداد مبلغ 100000 جنية مقابل اسناد

شراء عدد 500 اسطوانة سعه 12.5 ك بالسعر السائد من المصانع الحربية

سداد مقابل التدريب للعاملين التى تقرره الشركة

سداد قيمة تامين تعامل التى تقرره الشركة ​​​​​​​​​​