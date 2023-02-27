الأموال في 12 بنكا.. صحيفة سويسرية تفضح حاكم مصرف لبنان المتهم بالاختلاس

كشفت مصادر صحفية سويسرية، أن هناك مبلغ مالي كبير، وهو جزء من الأموال التي أتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باختلاسها، متواجد في 12 بنك في سويسرا.

وقالت صحيفة "زونتاجستسايتونج" السويسرية، أنه تم إيداع مبلغ 250 مليون دولار في حساب شقيق حاكم مصرف لبنان، رجا سلامة، لدى فرع "اتش اس بي سي" في جنيف، من أصل 300 إلى 500 مليون دولار متهم رياض سلامة باختلاسهم من مصرف لبنان.

وأضافت الصحيفة السوسرية، أن هناك إيداعات بمبالغ أخري بنوك "يو بي اس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"أي اف جي" و"بيكتيت" ترجع أصلها لعائلة رياض سلامة أيضا.

وأوضحت أن التحويلات المالية تمت عبر شركة تعرف باسم "فوري اسوشياتس" وبعد ذلك، تم نقل مبالغ كبيرة لشراء عقارات سكنية في عدة دول أوروبية أخري.

وفي وقت سابق، علق رياض سلامة، في حديث صحفي على إدعاء القضاء اللبناني بحقه قائلا: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وكان النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي، رجا حاموش، ادعى ضد سلامة وشقيقه رجا، ومساعدته، مريان حويك، وكل من يظهره التحقيق متورطا بجرائم تبييض أموال، والاختلاس، والتهرب الضريبي، والتزوير.

وأحال حاموش ملف الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، طالبا منه استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم، وبانتظار صدور قرار قضائي بحقه فسيستمر سلامة في أداء وظيفته بصفته حاكم المصرف المركزي بحسب مصادر قانونية.