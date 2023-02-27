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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تحذر مواطنيها من طقس اليوم

صدى البلد

أعلنت إدارة الأرصاد الكويتية، اليوم الاثنين، إن حالة الطقس اليوم دافئ وغائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية وهناك فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ويكون ليلا، مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحذرت ادارة الأرصاد الكويتية قائلة: “من المتوقع أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة تكون رعدية على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٥٠ كم/ساعة وارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من 6 أقدام”

الرئيس السيسي يهنئ دولة الكويت وجمهورية إستونيا بعيديهما القوميين

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الاثنين/ ببرقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذة المناسبة.


وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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