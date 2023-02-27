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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: زيادة السعة التخزينية للصوامع بنحو 600 ألف طن قريبا

جانب من فاعليات
جانب من فاعليات قمه الصناعات الغذائية

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الأمن الغذائي هو  أولوية في أجندة الحكومات، وكذلك كل المؤتمرات الدولية.

وأوضح وزير التنوين، أن توجيه القيادة السياسية جاء قبل تلك الأزمات الاقتصادية العالمية ، بأهمية وضع استراتيجية لمفهوم توفير السلع الأساسية في مصر،  حيث أن من أخطر ما يمكن فى القطاع إتاحة السلع والخدمات ، وهذا ليس سهلا، لافتا إلى أن موضوع الصوامع من الاستراتيحيات العامة التى حصلت على اهتمام من القيادة السياسة.

وأضاف الوزير ، خلال مؤتمر قمة الصناعات الغذائية اليوم أنه تم التوسع فى الصوامع المصرية، حيث لدينا اليوم قدرة على تخزين 3.5 مليون طن بالصوامع التي بلغت تكلفة إقامتها 7.4 مليار جنيه، مقارنه بنحو 1.2 مليون طن فى السابق.

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وأعلن الوزير ، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لانشاء نخو 600 الف طن زيادة من التخزين بالصوامع فى شرق العوينات، وتوشكى، لافتا إلى أنه لولا هذه الساعات التخزينية ما كنا نستطيع مواجهه جائحة كورونا وتداعيات ازمة الحرب الاوكرانية الروسية ، حيث كانت اسعار القمح  أقل من 300 دولار، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية وصل إلى 520 دولار.

علي المصيلحي الامن الغذائي القيادة السياسية جائحة كورونا وزير التموين الصناعات الغذائية

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