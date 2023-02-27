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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الزراعة: صادراتنا بلغت 6.5 مليون طن بـ 3.3 مليار جنيه

جانب من فاعليات
جانب من فاعليات قمه الصناعات الغذائية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية بلغ 6.5 مليون طن بإجمالي 3.3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات قمة الصناعات الغذائية المنعقدة اليوم.

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وأشار إلي أن حجم صادرات الزراعية بلغ 4 مليارات جنيه.

وأوضح وزير الزراعة أنه لا توجد دولة تستطيع تحقيق الاكتفاء النسبي من كافة السلع.

وأضاف السيد القصير أنه يوجد 9.7 مليون فدان منها 2 مليون فدان بساتين ومحاصيل دائمة و7.5 مليون فدان محاصيل شتوية وصيفية.

وأضاف أننا نعمل علي توافر الأمن الغذائى النسبي في ظل محدودية الأراضي الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن زيادة حدة التغيرات المناخية تؤثر علي اقتصاديات الدول فضلا عن متغيرات ارتفاع في أسعار الشحن والناولون.
 

الحاصلات الزراعية وزير الزراعة محاصيل شتوية استصلاح الاراضى التغيرات المناخية الصناعات الغذائية

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