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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مندوب الاتحاد الدولي للسلاح: كأس العالم بالعاصمة الإدارية هو الأفضل

صدى البلد

عبر التونسي زياد فرياني مندوب الاتحاد الدولي للسلاح في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، التي اختتمت أمس في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن سعادته بحسن تنظيم مصر للبطولة مؤكدًا على قوة التنافس بها.

وقال فرياني :"البطولة بها العديد من اللاعبين المميزين، جميع المصنفين عالميًا مشاركين في المنافسات، البطولة مستواها متقدم جدًا على صعيد الرجال والسيدات".

وأردف :"أصبحنا الآن في فترة التأهل لأولمبياد باريس وكل النقاط سيتم احتسابها للترشح لها لذلك الجميع يعمل على تحقيق الانتصارات والمشاركة في البطولات لتجميع أكبر عدد من النقاط لتحسين التصنيف".

وتابع:"المنتخب المصري لديه العديد من اللاعبين الممتازين على صعيد الفردي والفرق وأتوقع تأهلهم لأولمبياد باريس 2024 بعدد كبير، ولديهم فرصة في حصد ميدالية هناك أيضا فلما لا".

وقال زياد فرياني عن تنظيم البطولة :"مصر أصبحت خبيرة في تنظيم البطولات خاصة بعد ما قدمته في بطولة العالم الأخيرة في شهر يوليو الماضي باستاد القاهرة وتمتلك كافة الإمكانيات لحسن التنظيم".

وأختتم قائلًا :"نشكر مصر على تنظيمها دائما للبطولات بشكل ناجح وأخص بالشكر الكابتن عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري".

وأقيمت البطولة بمشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.

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