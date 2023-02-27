شكري وأوغلو يتوجهان لميناء مرسين لتسلم المساعدات الإغاثية المصرية إلى تركيا

توجه سامح شكري وزير الخارجية يرافقه نظيره التركي، ظهر اليوم الاثنين، فى الطائرة العمودية إلى ميناء مرسين لتسلم الشحنة رقم ٦ من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة إلى تركيا

وكان شكري قد وصل ، اليوم الاثنين، إلى مطار أضنة التركي، واستقبله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن "الزيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع تركيا وشعبها الشقيق، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين".

ويأتي ذلك عقب زيارة وزير الخارجية إلى سوريا حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد الذي أعرب عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاتصال معه هاتفياً عقب الزلازل الذي ضرب سوريا فجر يوم 6 فبراير الجاري، كما ثمن عالياً ما لمسه من مشاعر أخوية خلال الاتصال.

وأكد وزير الخارجية، للرئيس السورى "الامتزاج الثقافى بين مصر وسوريا يضرب فى أعماق التاريخ، والسوريون يعيشون بين أشقائهم فى مصر كمصريين".

وقال الوزير شكرى خلال لقائه مع الرئيس السورى :" أحمل رسالة تضامن من حكومة وشعب مصر إلى سوريا الشقيقة… ومستعدون لتقديم المزيد لتخفيف معاناة الشعب السورى الشقيق".

كما عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين لقاء مع الرئيس السورى بشار الأسد، ناقلا رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء فى سوريا جراء الزلزال المدمر.

ووجه الرئيس بشار الأسد الشكر لـ مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين علي أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء.

يأتي ذلك عقب جلسة مباحثات عقدها الوزير شكري مع نظيره السورى فيصل المقداد بمقر وزارة الخارجية السورية، بعد أن استقبله نظيره السوري في مطار دمشق .

وتوجه أمس الوزير شكري الى العاصمة دمشق بتكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة تشمل سوريا وتركيا؛ لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة.