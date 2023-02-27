وزير التموين: نستهدف استيراد 500 ألف طن قمح بتمويل من المؤسسات الدولية

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مساعي مصر لاستيراد نحو 500 ألف طن قمح بتمويل من المؤسسات الدولية.

وأكد وزير التموين، خلال تصريحات صحفية على هامش قمة الصناعات الغذائية الأولى في مصر، التركيز على استيراد القمح الروسي في الفترة الحالية؛ لأن العقوبات لا تنطبق على المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن البنك الدولي هو المسؤول عن سداد قيمة القمح الروسي.

وذكر “المصيلحي”، أن الممرات الآمنة لخروج الحبوب من روسيا وأوكرانيا أدت لحل الأزمة وخفض سعر القمح.

وتابع أن مصر تحافظ على احتياطيات 4.6 شهر من القمح بفضل دعم المؤسسات الدولية، مع العلم أن موسم الحصاد يبدأ في 15 أبريل من كل عام.

وأضاف أن احتياطى القمح يكفى 4.6 شهرا وسيبدأ موسم توريد القمح المحلى منتصف ابريل المقبل، والذى تستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطى الزيت يكفى نحو 5.1 شهر.

ونوه بأن احتياطى الأرز يكفى الاستهلاك المصرى حيث تتم مراجعة كافة المضارب العاملة بالأرز حتى لا تكون الأسعار عشوائية.

ولفت إلى أنه يتم بيع سعر كيلو الأرز الحر يتراوح بين 17 و18 جنيها، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن ارجع المصيلحى الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف عالميا، إضافة إلى دخول فصل الشتاء الذى يتزامن مع خروج كثير من صغار المرابين وذلك لارتفاع التكلفة الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40% مع ارتفاع معدلات الطلب مما أدى لزيادة الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة مشيرا إلى أن يتم طرح بأسعار تتراوح من 65 إلى 75 جنيها للكيلو.