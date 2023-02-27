عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين: نستهدف استيراد 500 ألف طن قمح بتمويل من المؤسسات الدولية

صدى البلد

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مساعي مصر لاستيراد نحو 500 ألف طن قمح بتمويل من المؤسسات الدولية.

وأكد وزير التموين، خلال تصريحات صحفية على هامش قمة الصناعات الغذائية الأولى في مصر، التركيز على استيراد القمح الروسي في الفترة الحالية؛ لأن العقوبات لا تنطبق على المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن البنك الدولي هو المسؤول عن سداد قيمة القمح الروسي.

وذكر “المصيلحي”، أن الممرات الآمنة لخروج الحبوب من روسيا وأوكرانيا أدت لحل الأزمة وخفض سعر القمح.

وتابع أن مصر تحافظ على احتياطيات 4.6 شهر من القمح بفضل دعم المؤسسات الدولية، مع العلم أن موسم الحصاد يبدأ في 15 أبريل من كل عام.

وأضاف أن احتياطى القمح يكفى 4.6 شهرا وسيبدأ موسم توريد القمح المحلى منتصف ابريل المقبل، والذى تستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطى الزيت يكفى نحو 5.1 شهر.

ونوه بأن احتياطى الأرز يكفى الاستهلاك المصرى حيث تتم مراجعة كافة المضارب العاملة بالأرز حتى لا تكون الأسعار عشوائية. 

ولفت إلى أنه يتم بيع سعر كيلو الأرز الحر يتراوح بين 17 و18 جنيها، وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن ارجع المصيلحى الارتفاع إلى زيادة أسعار الأعلاف عالميا، إضافة إلى دخول فصل الشتاء الذى يتزامن مع خروج كثير من صغار المرابين وذلك لارتفاع التكلفة الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40% مع ارتفاع معدلات الطلب مما أدى لزيادة الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة مشيرا إلى أن يتم طرح بأسعار تتراوح من 65 إلى 75 جنيها للكيلو.

المنتجات الزراعية وزير التموين أوكرانيا فصل الشتاء التجارة الداخلية البنك الدولي علي المصيلحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

الأرصاد توضح أمر عاجل للمواطنين.. فيديو

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

ترشيحاتنا

الناتو يدق ناقوس الخطر.. بوتين يوسع أسطول الغواصات النووية الروسية

موعد شهر رمضان 2023.. باقِ 23 يوماً و7 ساعات

اشتروا يا مصريين الفراخ رخصت.. مفاجأت سارة للمواطنين قبل رمضان

إنهاء الحرب.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

رسميا.. بريطانيا تتم خروجها من الاتحاد الأوروبي بتغيير بروتوكول آيرلندا الشمالية

بسبب اليورانيوم المخصب.. مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة لإيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكنافة بـ وصفة اقتصادية

ورود اسم حنان ترك .. منى زكي في مرمى الهجوم بسبب تحت الوصاية

أسبابه غير معروفة.. مرض مجهول يصيب الأطفال أقل من 3 سنوات

طريقة عمل خبز السمسم في البيت من غير دقيق

فيديو

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

مفاجأة في أسعار الفراخ والأرز قبل شهر رمضان | تفاصيل

هبوط الذهب وبشرى سارة بشأن سعر الدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ