إصابة إياد نصار بـ فيروس كورونا

أعلن الفنان إياد نصار عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب إياد نصار عبر خاصية استوري قائلا : يعني ايه تجيلي كورونا بعد ما قربت تخلص من العالم كله".

أحدث مشاركات اياد نصار الفنيه كان فيلم الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.



فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

ويشارك الفنان اياد نصار في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسلين هما تغير جو مع الفنانه منة شلبي ، كما يظهر كضيف شرف في حلقات مسلسل ستهم مع الفنانه روجينا