عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي لدى الصين يحذر ألمانيا وأمريكا من إجراءات انتقامية شديدة

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى الصين

حذر السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف، من رد فعل موسكو تجاه خطط بعض الدول الغربية الرامية لإرسال دبابات لمساعدة أوكرانيا في الحرب، وعلى رأسها ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسي الروسي -في مقابلة مع صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية- "رصدنا دبابات ألمانية من طراز (ليوبارد) بالفعل على الأراضي الروسية، ولذا فإن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية شديدة، ضد هذه الخطوات التي اتخذتها بالفعل أو تعتزم بعض الدول الأوروبية اتخاذها، إذا تم استخدام تلك الأسلحة المقدمة من واشنطن ودول الناتو، للاستيلاء على الأراضي الروسية الدستورية".

وتابع أن "قرار الولايات المتحدة وألمانيا ودول الناتو الأخرى بتزويد أوكرانيا بالدبابات، أدى إلى مزيد من التصعيد للأزمة الأوكرانية، وأصبح دليلا لا يمكن دحضه على التورط المباشر للدول الغربية في الصراع."

وشدد على أن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع، هو مطلب راسخ للجانب الروسي، ولكن فقط حال احترام وحدة أراضي الاتحاد الروسي ومصالحه الأمنية المشروعة من قبل الدول الأوروبية.

وعلى صعيد آخر، أشار السفير الروسي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تقلل من القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في أوروبا، فضلا عن تسببها في إفقار سكان دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مورجولوف إن "العقوبات المالية والاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد روسيا، تجبر الأوروبيين على شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط الصخري باهظ الثمن من الولايات المتحدة وكندا، ما يقلل من القدرة التنافسية لصناعة الاتحاد الأوروبي ويفقر سكانها".

السفير الروسي موسكو الولايات المتحدة المانيا الأراضي الروسية الاتحاد الروسي الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

سب وقذف عمرو أديب.. مرتضى منصور يواجه حكما جديدا

جاهز.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء بيراميدز

خطاب شديد اللهجة من الشباب والرياضة إلى الزمالك بشأن خليفة مرتضى منصور

حشد القوات.. بيان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن غزو ترانسنيستريا

ترشيحاتنا

أمران سارع إليهما قبل ليلة النصف من شعبان .. رمضان عبدالمعز يوضحهما

استقرار سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية ستقنن وضع المستوطنات وستبني آلاف المنازل

حقيقة عرض النصر السعودي للتعاقد مع لوكا مودريتش

فضلت ساكتة.. سيدة جامعة الدول: المتحرش لم يجردني من ملابسي وكان سريعا

وزير خارجية تركيا يصطحب شكري في جولة تفقدية بالهليكوبتر للمناطق المنكوبة بالزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعين من تناول السمك الماكريل

افتكروها اختها.. زوجة عاصي الحلاني تخطف الأنظار في خطوبة ابنتها ماريتا |صور

بدون حجاب.. حلا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة وتعليق غريب.. شاهد

إطلالة ناعمة.. ابنة الفنان عاصي الحلاني تتألق بفستان أزرق في حفل خطوبتها

فيديو

زلزال مدمر يضرب تركيا من جديد | تفاصيل

خدت الرصاصة مكان خطيبها وتخلى عنها.. قصة فقدان البلوجر سارة محمد البصر

عند اقتران القمر بالمريخ.. الباحث الهولندي يتوقع هزة أرضية في هذا الموعد

هزة أرضية مدمرة في المنطقة العربية.. تحذير عاجل من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

اﻟﻤﺰﻳﺪ