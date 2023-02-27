السفير الروسي لدى الصين يحذر ألمانيا وأمريكا من إجراءات انتقامية شديدة

حذر السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف، من رد فعل موسكو تجاه خطط بعض الدول الغربية الرامية لإرسال دبابات لمساعدة أوكرانيا في الحرب، وعلى رأسها ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسي الروسي -في مقابلة مع صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية- "رصدنا دبابات ألمانية من طراز (ليوبارد) بالفعل على الأراضي الروسية، ولذا فإن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية شديدة، ضد هذه الخطوات التي اتخذتها بالفعل أو تعتزم بعض الدول الأوروبية اتخاذها، إذا تم استخدام تلك الأسلحة المقدمة من واشنطن ودول الناتو، للاستيلاء على الأراضي الروسية الدستورية".

وتابع أن "قرار الولايات المتحدة وألمانيا ودول الناتو الأخرى بتزويد أوكرانيا بالدبابات، أدى إلى مزيد من التصعيد للأزمة الأوكرانية، وأصبح دليلا لا يمكن دحضه على التورط المباشر للدول الغربية في الصراع."

وشدد على أن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع، هو مطلب راسخ للجانب الروسي، ولكن فقط حال احترام وحدة أراضي الاتحاد الروسي ومصالحه الأمنية المشروعة من قبل الدول الأوروبية.

وعلى صعيد آخر، أشار السفير الروسي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تقلل من القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في أوروبا، فضلا عن تسببها في إفقار سكان دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مورجولوف إن "العقوبات المالية والاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد روسيا، تجبر الأوروبيين على شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط الصخري باهظ الثمن من الولايات المتحدة وكندا، ما يقلل من القدرة التنافسية لصناعة الاتحاد الأوروبي ويفقر سكانها".