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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء 28-2-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

انخفاض شديد في سعر الذهب عالميًا

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1675 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1670 جنيها للبيع و 1680 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1909 جنيهات للبيع و 1920 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1431 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1113 جنيها للبيع و 1120 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم في مصر
 

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13360 جنيها للبيع و 13440 جنيها للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 59357 جنيها للبيع، و 59712 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 1908571 جنيها للبيع، و 1920000 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة
 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا
 

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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