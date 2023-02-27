وزارة الصحة الإماراتية: 68 حالة كورونا جديدة ولا وفيات

أبلغت وزارة الصحة والوقاية في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، عن 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، أن حالات التعافي من الوباء بلغت 99 حالة، ولم تذكر الإحصائيات حالات وفاة. وذلك حسبما ذكر موقع "خليج".

وذكر التقرير، أن إجمالي الحالات النشطة بلغت 14507.

وقد تم الكشف عن الحالات الجديدة من خلال 17200 فحص إضافي.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين 1.051.930 بينما بلغ إجمالي المتعافين 1.035.074، ووصل عدد الوفيات إلى 2349.

وتم إجراء أكثر من 2 مليون اختبار "PCR" في البلاد حتى الآن.