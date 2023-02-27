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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: اتفاقية قواعد التجارة الجديدة لأيرلندا الشمالية انفراجة حاسمة

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إبرام صفقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات التجارة الجديدة لأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووصفها بأنها "انفراجة حاسمة".

وأشاد سوناك بالانفراجة الحاسمة - في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم - بعدما التقى الاثنان لإجراء "محادثات نهائية" في وقت مبكر اليوم، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال رئيس الوزراء إن الاتفاقية الجديدة "توفر تجارة سلسة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتحمي مكان أيرلندا الشمالية في اتحادنا وتحمي السيادة لشعب أيرلندا الشمالية"، مضيفًا أن البرلمان سيجري تصويتًا على الاتفاق "في الوقت المناسب".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أنه من المهم أن نمنح الجميع الوقت والمساحة التي يحتاجون إليها للنظر في تفاصيل إطار العمل".

وتسببت أنباء الصفقة في ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن يدلي سوناك ببيان في مجلس العموم حول الصفقة الجديدة الليلة.

يشار إلى أن الصفقة يمكن أن تضع رئيس الوزراء في مواجهة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من نواب المقاعد الخلفية في مجلس العموم.

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