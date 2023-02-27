متحدث الخارجية: العلاقات المصرية التركية شهدت تطورا مهما

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتضامن مع الأشقاء في تركيا وسوريا ، وستظل دائما تقف بجانب الدول.

وأضاف أحمد أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن زيارة وزير الخارجية السفير سامح شكري لسوريا وتركيا تأتي تتويجا لسياسة الدولة المصرية مؤخرا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتضامن مع الأشقاء في سوريا وتركيا وستظل تقف بجوار الدول دائما، مستدركا أن العلاقات المصرية التركية شهدت تطورا مهما بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي.