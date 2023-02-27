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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف حكيمي وسعد لمجرد آخرهم.. مشاهير عرب اتهموا بالاعتداء على فرنسيات

أشرف حكيمى وسعد
أشرف حكيمى وسعد

طاردت خلال الفترة الماضية لعنة العاصمة الفرنسية باريس نجوم ومشاهير عرب، بعد اتهامهم في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي على فتايات فرنسيات.

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ويعد اللاعب المغربي أشرف حكيمي والفنان سعد لمجرد آخر هولاء المشاهير الذين وقعوا في الفخ .

ونرصد في هذا التقرير أبرز المشاهير العرب الذين تورطوا في قضايا اعتداء على فرنسيات:

 

أشرف حكيمي والفتاة الفرنسية:

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أنه يتم التحقيق مع المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، في قضية اعتداء جنسي مزعومة على امرأة.

وبحسب صحيفة “ لو باريسيان” الفرنسية، فإن شابة ذهبت إلى مركز الشرطة مطلع هذا الأسبوع، مُدعية بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أشرف حكيمي.

وأشارت الصحيفة بإن الضحية رفضت تقديم شكوى ضد اللاعب، لكن النيابة تبنت القضية وباشرت التحقيق مع حكيمي.

نظرًا لخطورة الوقائع وسمعة الجاني المزعوم، قام ضابط الشرطة القضائية المناوب على الفور هذا الأحد بالاتصال على الفور بالتسلسل الهرمي وموظفي مديرية الشرطة.

وبحسب الصحيفة بإن الضحية بالغة من العمر 24 عامًا، وما زالت رافضة لتقديم شكوى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 16 يناير، بدأ حكيمي بالمحادثة مع الضحية عبر تطبيق إنستجرام، فيما توجهت إلى منزل اللاعب، يوم السبت، حيث خرجت الأمور على السيطرة حسب كلمات الشابة، ويُزعم أن المغربي الدولي قبّلها على فمها وخلع ملابسها وقبّل ثدييها رغم احتجاجاتها ورفضها.

وأضافت الصحيفة بأن الضحية تمكنت من تحرير نفسها بدفعه بعيدًا بقدميها.

وذكرت الصحيفة بأن حكيمي  كان بمفرده في المنزل. وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي ، كانت زوجته وطفلاهما في إجازة في دبي.

سعد لمجرد

لعل آخر النجوم الذين لم يسلموا من لعنة عاصمة الأنوار، الفنان المغربي نجم البوب سعد لمجرد، الذي أدين بالسجن النافذ ست سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية، في القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، والتي عصفت به في أوج عطائه الفني، وساهمت في تشويه سمعته والتأثير على نجاحاته على مدار السنوات السبع الماضية.

الشاب مامي

أعادت واقعة لمجرد إلى الأذهان قصة نجم الراي الجزائري الشاب مامي، الذي حكمت المحكمة الفرنسية عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة إجبار صديقته الصحافية الفرنسية على الإجهاض بالقوة، وفر إلى الجزائر لكن فرنسا أصدرت مذكرة اعتقال دولية في حقه، الأمر الذي جعله يسلم نفسه ويقضي العقوبة الحبسية داخل أحد سجون باريس.

وتسببت هذه القضية في أفول نجم الشاب مامي وتعليق حياته الفنية، بعدما كان اسمه بارزا ضمن نجوم الراي في العالم وحققت ألبوماته آنذاك مبيعات عالية جدا، الأمر الذي جعله يغيب عن الساحة الفنية ويتوجه للعمل في مجال العقارات في الجزائر.

كريم بنزيما

أُدين مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما سنة 2021 بتهمة التخطيط لابتزاز زميل له في المنتخب بشريط جنسي، وقضت المحكمة في حقه بالحبس موقوف التنفيذ سنة مع غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو، في القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016.

وتضررت صورة بنزيما بشكل لافت بين محبيه، الذين عبروا عن استنكارهم لتورطه في أمور غير أخلاقية لا تعكس مبادئ الرياضة بأي شكل من الأشكال.

 

إبراهيم معلوف

حكم القضاء الفرنسي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الموسيقي الفرنسي من أصول لبنانية إبراهيم معلوف، بعد إدانته باعتداء جنسي على فتاة في الرابعة عشر من العمر سنة 2013.

كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع غرامة بقيمة عشرين ألف يورو، وإدراج اسمه على القائمة الوطنية للأشخاص الضالعين في الاعتداءات الجنسية، رغم إنكاره التهم الموجهة إليه.

 

أشرف حكيمي أشرف حكيمي والفتاة الفرنسية

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