الحكومة البريطانية تطالب سلاسل السوبر ماركت بإعادة النظر في العلاقات مع المزارعين

مع دخول بريطانيا الأسبوع الثالث من النقص في أصناف السلطة ، طلبت الحكومة من مجموعات السوبر ماركت الكبرى إعادة فحص علاقاتها مع المزارعين.

حذا Lidl GB حذو شركة Tesco (TSCO.L) الرائدة في السوق ، و Asda ، و Morrisons ، و Aldi في فرض قيود على شراء العملاء للطماطم والخيار والفلفل بعد أن تضررت الإمدادات عبر قطاع السوبر ماركت بسبب تعطل المحاصيل في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا بسبب تعطل المحاصيل في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. طقس غير معتاد.

وتفاقمت الأزمة بسبب قلة الإنتاج الشتوي في الصوبات الزراعية في بريطانيا وهولندا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ، حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور أرفف الفواكه والخضروات الفارغة في محلات السوبر ماركت.

قال وزير الغذاء والزراعة البريطاني مارك سبنسر إنه التقى بمسؤولين تنفيذيين في متاجر بقالة بريطانية كبرى يوم الاثنين للاستماع إلى ما يفعلونه للتخفيف من مشكلات الإمداد.

وقال في بيان 'طلبت منهم أيضا أن ينظروا مرة أخرى في كيفية عملهم مع مزارعينا وكيف يشترون الفاكهة والخضروات حتى يتمكنوا من زيادة استعدادنا لهذه الحوادث غير المتوقعة'.

وقال إنه يرحب بالتزامهم بالعمل مع الحكومة والمزارعين على حلول طويلة الأجل.

قال اتحاد التجزئة البريطاني ، الذي يمثل مجموعات السوبر ماركت ، إن تجار التجزئة أبلغوا سبنسر أنهم يعملون لمواجهة التحديات الحالية وأكدوا أن العملاء يجب أن يبدأوا في رؤية تحسن في الأسابيع المقبلة.

وأضافت: 'أقر تجار التجزئة أيضًا بأهمية الأمن الغذائي ، لكنهم أشاروا إلى أن هذا يتطلب استراتيجية أوسع تشمل الحكومة والمزارعين ومصنعي المواد الغذائية وتجار التجزئة والضيافة'.

في الأسبوع الماضي ، قالت تيريز كوفي ، وزيرة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ، إن النقص قد يستمر حتى شهر آخر.

وقد تعرضت للسخرية على نطاق واسع لقولها إن البريطانيين الذين لا يستطيعون الحصول على سلطة الخضار قد يرغبون في التفكير في تناول اللفت بدلاً من ذلك.

