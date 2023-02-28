سعر الريال السعودي في جميع البنوك اليوم نهاية فبراير

يقدم "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 وفقا لآخر تحديث لـ سعر صرف الريال السعودي في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجّل سعر صرف الريال السعودي ، أعلى سعر للشراء اليوم 8.16 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 8.15 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.16 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.

الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي: 8.12 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم: 8.05 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 8.15 جنيه للشراء، مقابل 8.19 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر صرف الريال السعودى

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي : 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 8.15 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك 15HSBC: 8. جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 8.12 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 8.12 جنيه للشراء، مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني: 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول: 8.09 جنيه للشراء، مقابل 8.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني: 8.07 جنيه للشراء، مقابل 8.18 للبيع.



سعر صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري: 7.95 جنيه للشراء، مقابل 8.19 جنيه للبيع.