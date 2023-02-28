المباحثات المشتركة بين مصر وقطر تؤكد تجاوز مرحلة الخلاف.. شاهد

في حلقة جديدة من برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية لرئيس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي مع الإعلامية رشا مجدي؛ استعرضت بعض الأخبار المحلية المهمة.

وأوضحت أن انعقاد جلسة مباحثات موسعة بين الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الشيخ خالد بن عبد العزيز خليفة الثاني رئيس وزراء قطر ووزير داخلية قطر في قطر يؤكد التطور الكبير في العلاقات المصرية القطرية.

ومن جانبه علق الدكتور صبري عبد الحفيظ الكاتب الصحفي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح كأس العالم بقطر والاستقبال الحار من الأمير تميم بالإضافة إلى المباحثات المشتركة يؤكد تجاوز مرحلة الخلاف؛ بالإضافة إلى التعاون في الجوانب الاقتصادية وحضور وفد من وزراء في مجالات متعددة يرأسهم الدكتور مصطفى مدبولي في مجال الطاقة والتجارة والصناعة والصحة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الزراعة والهيئة العامة للاستثمار ورئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية كذلك اكبر دليل على ان الزيارة تحمل الخير الكثير لمصر وقطر .