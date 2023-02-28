الكويت: إطلاق تطبيق هوية العامل الذكية لمحاربة تجارة الإقامات

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة (هوية العامل الذكية) عبر تطبيق (هويتي) لتمكين الأسرة الكويتية من الإطلاع على بيانات العمالة قبل السماح لهم بتنفيذ أية أعمال بهدف الحد من العمالة السائبة والغش التجاري.



وأوضحت القوى العاملة الكويتية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن إطلاق (هوية العامل الذكية) يأتي بهدف حماية للأسرة الكويتية من العمالة السائبة ومحاربة تجار الإقامات ممن يستغل العمالة في غير الأعمال المخصصة لها.



ودعت القوى العاملة الكويتية جميع العمالة في الكويت بالقطاع الخاص إلى تفعيل (هوية العامل) عبر تطبيق (هويتي) والاطلاع على بيانات إذن العمل والترخيص التجاري والعنوان التجاري للشركة المسجل عليها العامل.



وأكدت ضرورة التأكد من هوية العامل ومهنته عبر الاطلاع على الهوية الإلكترونية قبل دخول المسكن والعمل فيه علاوة على الاحتفاظ بنسخة من البيانات عبر مسح ال (QR code) وذلك للرجوع لها عند الحاجة.

وحثت القوى العاملة شركات القطاع الخاص بضرورة تسكين العاملين على المهن المناسبة من خلال دليل المهن الخليجي حتى لا يتعرض العامل لمخالفة قرارات وقوانين العمل.

