عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأعلى للإعلام: وقف برنامج رياضي شهير وإحالة صفحات إلى النيابة العامة

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

إحالة صفحات إلكترونية إلى النيابة العامة

وقرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الالكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظراً لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.

الاعلى للاعلام برنامج رياضي قانون العقوبات النيابة العامة أخبار الأعلى للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض يتراجع بشكل مفاجئ.. وهذا سعر الكرتونة الآن

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

انتهت الحكاية.. صاحب مغارة علي بابا بالزمالك يسلم نفسه وفي الطريق للسجن.. صور

تغريدة مرعبة جديدة للعالم الهولندي: استعدوا لزلزال كبير جدا بهذه المدن

بسبب الصفقة الجديدة .. صدمة لجماهير الأهلي

وفاة 4 مصريين وإصابة 3 آخرين في حادث بالكويت .. وعودة الجثامين

الأعلى للإعلام: وقف برنامج رياضي شهير وإحالة صفحات إلى النيابة العامة

ترشيحاتنا

عزة مصطفى توجه الشكر لوزارة الداخلية بعد الاستجابة لعلاج فتاة مصابة بالشلل

مفاجأة مدوية.. زيلينسكي يستعد لـ الهروب إلى أمريكا

آخر من يعطون المواعظ.. وزير الأمن الإسرائيلي ينتقد تصريحات الخارجية الألمانية

زيادة المعاشات واستثمار أموال التأمينات ..17 تصريحا لوزيرة التضامن أمام النواب

لأول مرة القندوسي أساسيًا وكهربا يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام الداخلية

بوتين يوقع مرسوما لإنهاء معاهدات روسيا مع مجلس أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه

تحذير : هذا النوع من المكسرات يسبب السرطان .. وإليك علامات فساده

غلبه الحنين لزيارة بيت الله الحرام.. وفاة لاجئ سوري سافر من المانيا الى مكة للحج على دراجة

بعد 15 عاماً..عودة العشق الممنوع فى مارس القادم بأبطال جدد| تفاصيل

فيديو

chatGPT يثير فزع العالم .. مبتكر التطبيق يعترف باختراعه المخيف "فيديوجراف"

رقم صادم.. كم عملية تجميل خضعت لها عائشة الكيلاني؟| فيديو جراف

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

بيسوق وهو نايم.. شريف منير يحكي مغامرته مع أحمد حلمى فى الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ