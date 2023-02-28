آخر من يعطون المواعظ.. وزير الأمن الإسرائيلي ينتقد تصريحات الخارجية الألمانية

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بشأن فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين.

وقال بن غفير: "قانون إعدام المخربين ويقصد "الفلسطينيين" بها هذا هو حديث الساعة، الألمان هم آخر من يجب أن يعطوا المواعظ".

وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، من أي خطوات أحادية تتخذها إسرائيل لمنع تنفيذ حل الدولتين ومنها استمرار البناء في المستوطنات الإسرائيلية.

ونددت بيربوك بإرهاب المستوطنين الإسرائيليين في بلدة حوارة بنابلس يوم الأحد الماضي، وقالت إن "تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة، فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت الوزيرة من أي تصاعد آخر في الضفة الغربية.

وعبرت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد الماضي.

كما شددت على معارضة ألمانيا بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية".

ورد كوهين قائلا "إن بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية سيستمر في عهد الحكومة الحالية كما كان في عهد سابقتها"، وشدد قائلا "قطعا سنواصل البناء هناك أيضا".