زيارة مفاجئة لرئيس جامعة المنصورة لتفقد مستوى الوجبات بالمدن

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، المدن الجامعية للطلبة والطالبات، للاطمئنان على أحوال الطلبة والطالبات خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 ، والتأكد من الوجبات والخدمات المقدمة.

وتفقد خاطر أماكن التغذية وتجهيزات المطابخ بالمدن الجامعية ( مدينة الأمل للطلاب – مدينة الزهراء للطالبات – مدينة الطالبات بشارع جيهان) مشيدًا بما حدث به من تطور وتنوع في تجهيزات المطابخ بالمدن الجامعية.

وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مع عدد من الطلبة والطالبات أثناء تواجدهم فى المطعم للتأكد من كفاءة وجودة ومستوى الوجبات و الخدمات المقدمة كما استمع لآرائهم لمعرفة مدى رضاهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

وأشاروا إلى بعض المشاكل التى تواجههم والتى تنحصر فى " تحسين جودة الطهى لبعض الوجبات ، واستبدال مكونات لبعض الوجبات بمكونات أخرى.

وأكد رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على المراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة من كلية الطب البيطرى، كما وعد الطلاب بحل أى مشكلة تواجههم فيما يخص موضوع التغذية.

وأشار إلى أنه سيقوم بعمل زيارات مفاجئة لكافة المدن الجامعية وذلك للتأكد من تطوير جودة الوجبات ومستوى الخدمة وللمتابعة الدائمة لأى مشكلات تواجه الطلبة والطالبات بالمدن والعمل على حلها سريعاً.

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