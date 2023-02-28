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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم .. حزب مستقبل وطن يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

أعضاء امانة حزب مستقبل
أعضاء امانة حزب مستقبل وطن بندر ثان الفيوم

نظمت امانة الحزب بندر ثاني الفيوم   برئاسة جمال دكروري  اللقاء الدوري لخدمه المواطنيين بمقر الأمانة ،لقاء خدمه المواطنين ببندر ثاني الفيوم  بحضور  النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم عضو مجلس النواب والنائب مني الخشاب امين التعليم والبحث العلمي  وأمناء مساعدي المحافظة  احمد صبري البكباشي  ومني عابد وامين التنظيم بندر ثاني محمد عشري و نصر كامل امين مساعد بندر ثاني وامانات المرأة والمتابعة والشىون القانونية وأمانة العضوية والاسكان واعضاء هيئة المكتب.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى والخدمي  الذي يقوم بة حزب مستقبل وطن بالفيوم  تحت إشراف النائب عبد القادر الجارحى أمين الحزب بالمحافظة ،والنائب يوسف الشاذلي امين التنظيم.

تم  الاستماع الي شكاوي ومطالب المواطنيين لوضع حلول مناسبة لها ،كما تمت مناقشة  طلبات الاهالي  ببندر ثاني للعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي .

الفيوم اخبار الفيوم مستقبل وطن خدمة المواطنيين الدور المجتمعى

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