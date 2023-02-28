والدة رنا رئيس: الهجوم على منى زكي شرير.. فيديو

علقت زينب حسن، والدة الفنانة رنا رئيس، على الهجوم على الفنانة منى زكي بسبب شخصيتها في مسلسلها للموسم الرمضاني 2023، منوهة بأنها نجمة كبيرة وفنانة بمعنى الكلمة ولا تهتم بالظهور الإعلامي.

وأوضحت "حسن"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الانتقادات السلبية توجع أي فنان ولابد أن نحترم خصوصية الفنان، متابعة :"منى مش بتعمل شخصيتها الحقيقة.. الانتقاد كله مفهوش دراما.. مش فاهم وشرير وليس به أي احترافية".

وأشارت إلى أنها ترى أن حياة الفنان والممثل صعبة جدًا وأنها تفضل الخصوصية، مؤكدة أنها ترفض حياة الممثلين والفنانين، وهي أخر مهنة من الممكن أن تفكر فيها هي العمل الفني.