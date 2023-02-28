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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمديد لـ محمد نوار رئيسا لـ الإذاعة المصرية لفترة قادمة

محمد نوار - رئيس
محمد نوار - رئيس الإذاعة المصرية

قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مد خدمة الإذاعي القدير محمد نوار، لفترة قادمة رئيسًا للإذاعة المصرية.

 

وعلم صدى البلد من مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، أن قرار حسين زين، بالتمديد لـ نوار جاء بعد مطالب كثيرة من العاملين في الإذاعة، بفضل ما لمسوه خلال الفترة الماضية من تطور كبير في الخدمات الإذاعية تحت قيادة نوار.

 

وقالت المصادر إن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اتخذ قراره بعد نجاحات عدة وملموسة حققها محمد نوار على مدار السنوات التي تولى فيها المسؤولية، وخاصة إذاعة القرآن الكريم - الإذاعة الأكثر استماعًا في الوطن العربي والعالم - حيث أعاد لها هويتها ورونقها الأصيل، وأعاد عبر أثيرها الرسائل الدينية السمحة التي اعتاد عليها الجمهور.

 

وتولى محمد نوار قبل ذلك مناصب عدة، أبرزها نائب رئيس الإذاعة المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل الذي يضم الإذاعات الأربع راديو هيتس ونغم إف إم وميجا إف إم وشعبي إف إم، قبل أن يتولى رئاسة الإذاعة المصرية.  

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام محمد نوار محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية الهيئة الوطنية للاعلام الوطنية للإعلام

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