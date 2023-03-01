محمـود المتيـنى: افتتاح المدينـة الطبيـة لمستشـفي عين شمـس العام المقبل

خلال فاعليات المؤتمر السنوي الـ43..

انطلقت فاعليات المؤتمر السنوي الثالث والأربعون لكلية طب عين شمـس، تزامنا مع احتفال الجامعة باليوبيل الماسي مرور 75 عاما علي انشاء جامعة عين شمـس، ويحمل المؤتمر عنوان كيف سيغير الذكاء الاصطناعي وجه الرعاية الصحية؟.

وأوضح الدكتور محي البنا، مقرر المؤتمر، واستاذ الجراحة العامة، أن المؤتمر بتناول استعراض دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بداية من التعليم والتدريب وصولا إلى التدخلات الإكلينيكية.

وأضاف مقرر المؤتمر، أنه المؤتمر تحول إلى أسبوع علمي يضم عدد من الأقسام والتخصصات المختلفة لتشارك الخبرات، فمن المقرر عقد مؤتمر لقسم الجراحة وآخر لمكافحة العدوى وثالث طب المسنين، وآخير قسم القلب.

وتابع أن هناك 9 ورش عمل لقسم المعمل والتحاليل الطبية والجراحة العامة والمخ والأعصاب، ونساء وتوليد، لتدريب الأطباء على عمليات ومهارات جديدة، مشيرا إلى أن مستشفيات طب عين شمـس حصلت على المركز الـ 45 على مستوى العالم في ترتيب أفضل 100 مستشفى على مستوى العالم، ما يعكس وجود مجهود ضخم.

من جانبه، أوضح الدكتور علي أنور، عميد كلية طب عين شمـس ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يضم 35 قسما وتخصصا طبيا، يستعرض كل منهم يشارك تجاربه وخبراته، ما يؤكد على أهمية مفهوم تداخل التخصصات الطبية وتكاملها مع بعضها البعض.

وأضاف أن المؤتمر يستهدف مشاركة الخبرات والتجارب، وإحاطة صغار الأطباء بكل ما هو جديد في التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بالمجالات الطيبة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية

وأكد الدكتور علي أنور، على أن الكلية تسعى لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج العلمية التي تدرس للطلاب، لما له من دور في تحقيق دقة بالتشخيص الطبي وسرعة في التدخل وتقليل الأخطاء الطبية.

وأكدت الدكتورة هالة سويد، نائب رئيس المؤتمر الطبي، أن فاعليات المؤتمر تناقش أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مشيرة أن مستشفى عين شمـس كان سباقة في الدخول بهذا المجال من خلال انشاء مستشفى افتراضي عام 2016.

وأضافت أن المستشفى الافتراضي برز دورها خلال جائحة كورونا، حيث تمكنت في العام الأول من الجائحة عبر إجراء فحص طبي لـ 30 ألف مريض من على بعد، فضلا عن دورها في تقديم خدمات طبية لبعض المواطنين في القرى والأشقاء بدولة الصومال.

وتابعت، أن المستشفى الافتراضي ساهمت كذلك في عملية نقل العلم والخبرة للدول الأخرى بالقارة الأفريقية، عبر تقديم الاستشارات الطبية للأطباء عن بعض الحالات المرضية.

أوضح الدكتور محمود المتيـنى، رئيس جامعة عين شمـس، أن لدينا كوادر طبية مدربة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، لكن هذا لا يغني عن بناء قدرات أكبر لعدد أكثر، لأن الذكاء الاصطناعي كان فكرة ثم تطور بشكل كبير جدا خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى إطلاع الأطباء على ما هو جديد في تلك التقنيات الجديدة بالتخصصات الطبية المختلفة، للالحاق بكل ما هو جديد، فضلا عن الاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات التي تتمتع بها الكلية.

وأشار المتيـنى، أن أي تطور تكنولوجي وتحول رقمي يتبعه احتياج اقل للعنصر البشري، لكن هذا لا يعني الاستغناء عنه، بل توظيفه في تخصصات مهمة والدقيقة.

وأعلن رئيس الجامعة، أنه من المقرر الانتهاء من المدينة الطبية الجديد لمستشفى عين شمس وافتتاحها في العام المقبل 2024، حيث تضم العديد من التخصصات الطبية والبحثية، التي تشكل إضافة للمنظومة الطبية والبحثية.