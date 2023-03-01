وسط احتدام الصراع.. أوكرانيا تعلن إسقاط 5 مسيرات روسية في بولتافا

أعلن رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة بولتافا الأوكرانية، أنه تم اعتراض وإسقاط ما يصل إلى 5 طائرات بدون طيار روسية فوق مدينة كريمنشوك.

وكانت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أفادت فجر اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في كريمنشوك بمنطقة بولتافا، لتعلن إدارة المنطقة إسقاط قوات الدفاع لمسيرة روسية.

وحسب ما ذكره دميترو لونين الذي يرأس ادارة منطقة بولتافا، في نبأ عاجل، فإن قوات الدفاع أسقطت طائرة بدون طيار أطلقها الجيش الروسي في المنطقة.

وكشفت وسائل الإعلام الأوكرانية أيضًا، عن انفجار على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

فيما أعلنت صحيفة "سترانا"، عن سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف وإعلان حالة التأهب بالعاصمة، وذلك بعد أنباء عن سماع انفجارات في مناطق أوكرانية أخرى.

من جانبه، كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، أن حدة القتال بين القوات الأوكرانية والروسية حول مدينة باخموت آخذة في التصاعد.