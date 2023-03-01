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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المعهد المالي البريطاني: الاقتصاد المصري من أفضل جهات الاستثمار في أفريقيا |فيديو

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الإعلامي عمرو خليل، إن المعهد المالي البريطاني أكد أن مصر والاقتصاد المصري يوجد به عدد من النقاط الرئيسية والمتميزة للاستثمار في أفريقيا مضيفاً أن تقرير المعهد أكد علي مجموعة من المؤشرات الهامة في الاقتصاد المصري، خاصة فكرة الاندماج والاستحواذ.

 استثمارات جديد في شرايين الاقتصاد المصري

وأكد الإعلامي عمرو خليل ببرنامج “من مصر” علي قناة “CBC”، أن تقرير المعهد المالي البريطاني أشاد بالصفقات التي تمت في عام 2020 - 2021 وتحدّث عن اتجاهات قوية تدور داخل بعض الشركات العالمية الكبري والمؤسسات الاستثمارية لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري. 

 

وأضاف “عمرو”، أن التقرير أشار إلى الاستثمار في القطاعات المُضيئة ليست في مصر فقط ولكن في أفريقيا وهي متقدمة وتنمو بشكل كبير مثل القطاع التكنولوجي والنقل والبنية الأساسية والموانئ وهي عصب الاقتصاد المصري.

 

الإقتصاد المصرى إفريقيا الاقتصاد الاستثمارية مصر والمواني

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