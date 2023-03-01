مفيش شاطر مؤذي.. ياسمين كساب تظهر بالأحمر الناري عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة ياسمين كساب متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستانًا أحمر مكشوف الظهر.

وعلقت ياسمين: "أوعي تخاف من حد شاطر، مفيش شاطر مؤذي، متخافش إلا من الفاشلين، ثقة الشاطر في نفسه تخليه ميفكرش أبدًا في الأذي، محدش بيأذي ويلعب من ورا الضهر غير الخيبان، إنما الشاطر والناجح مش فاضيلك"

وشاركت ياسمين كساب متابعيها، مؤخرا، صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وطلبت ياسمين رأي جمهورها في قصة شعرها، وكتبت: "عايزة أخد رأيكم الشعر القصير عليا أحلي ولا الشعر الطويل عشان بفكر أقص شعري".