عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيش شاطر مؤذي.. ياسمين كساب تظهر بالأحمر الناري عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين كساب
ياسمين كساب

شاركت الفنانة ياسمين كساب متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستانًا أحمر مكشوف الظهر.

 

وعلقت ياسمين: "أوعي تخاف من حد شاطر، مفيش شاطر مؤذي، متخافش إلا من الفاشلين، ثقة الشاطر في نفسه تخليه ميفكرش أبدًا في الأذي، محدش بيأذي ويلعب من ورا الضهر غير الخيبان، إنما الشاطر والناجح مش فاضيلك"

وشاركت ياسمين كساب متابعيها، مؤخرا، صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وطلبت ياسمين رأي جمهورها في قصة شعرها، وكتبت: "عايزة أخد رأيكم الشعر القصير عليا أحلي ولا الشعر الطويل عشان بفكر أقص شعري".

أخبار ياسمين كساب الفنانة ياسمين كساب ياسمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

لن يحدث مرة أخرى..أحمد موسى يكشف مفاجأة حول قرار وقف برنامج رياضي

شوبير يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب التعادل مع الداخلية

تحذير عاجل| الأرصاد عاصفة وشبورة في هذه المحافظات

ترشيحاتنا

طقس اليوم | شبورة وعاصفة ترابية .. ودرجات الحرارة تصل لـ 30

إصابة 3 أشخاص بـ حادث مروري في شارع عبد المنعم رياض

ارتفاع حصيلة قتلى حادث القطارين في اليونان إلى 26 شخصًا

خشية خطر نووي..كوريا الجنوبية: التعاون مع أمريكا واليابان بات أكثر أهمية الآن

عروض أوروبية.. موقف مفاجئ من الأهلي بشأن احتراف "ديانج"

مقتل 16 وإصابة 85 آخرين.. تفاصيل مروعة حول حادث صدام قطاري اليونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

رجيم سريع المفعول للتخلص من وزنك الزائد في 3 أسابيع

رقم خرافي.. سعر جمبسيوت وإكسسوارات بلقيس فتحي يثير ضجة

أدعم الفنانة منى زكي..شاب صعيدي يقلد بوستر تحت الوصاية بطريقة مثيرة للجدل

فيديو

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ