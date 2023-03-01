مدير التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحسم الجدل بشأن أصل كورونا

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إن المكتب يعتقد أن نشأة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، "على الأرجح كان من حادث معملي" في مختبر بمدينة ووهان الصينية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن راي قوله في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عمل منذ بعض الوقت بشأن تحديد مكان نشوء الوباء الذي لا يزال مستمرا، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتحقيق لا تزال سرية.

وأضاف: "وفقا لتقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ فترة طويلة، فإن أصول الوباء هي على الأرجح حادثة معملية محتملة في ووهان".

وتابع راي أن الصين تعمل على تقويض التحقيق من جانب الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي، حيث نفت بكين وجود تسرب معملي في ووهان، ووصفت هذا الادعاء بأنه تشهيري.

وقال: "سأدلي فقط بملاحظة مفادها أن الحكومة الصينية، كما يبدو لي، كانت تبذل قصارى جهدها لمحاولة إفشال وتشويش العمل هنا. العمل الذي نقوم به. وهذا أمر مؤسف للجميع".

وتأتي تعليقات راي بعد يومين من الكشف عن أن وزارة الطاقة (DOE) أصدرت مؤخرا تقريرا حدد أن تسربا مخبريا كان مسؤولا عن بداية كورونا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأحد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي خلص سابقًا "بثقة متوسطة" إلى أن تسربًا معمليًا كان سبب انتشار فيروس كورونا إلى العالم، لكن وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى انقسمت حول ما إذا كان هذا هو المصدر بالفعل.

وأوضحت الصحيفة أن الأشخاص الذين قرأوا تقرير وزارة الطاقة قالوا إن وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى غير متأكدين من مصدر الوباء، في حين قال التقرير إن مجلس الاستخبارات الوطني وأربع وكالات يعتقدون أنه حدث طبيعي وعدوى من حيوان مصاب.

وأصدرت وكالات المخابرات تقريرا في عام 2021 عن استنتجاتها بشأن أصل الفيروس، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن العديد من الأسئلة، وفقا لـ"ذا هيل".

ورد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، على تقرير "وول ستريت جورنل"، الأحد، قائلا إن مجتمع الاستخبارات لم يتلق "إجابة نهائية" حول أصول الوباء.

وأضاف سوليفان: "توجد مجموعة متنوعة من الآراء في مجتمع الاستخبارات. توصل عناصر مجتمع الاستخبارات إلى استنتاجات مختلفة بشأن أصول الوباء، وقال عدد منهم إنهم ليس لديهم معلومات كافية للتأكد".