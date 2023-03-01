اليوم.. بدء تلقي قراءة الغاز الطبيعي المنزلي لمدة 20 يوما

تبدأ شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد “ التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء الأول من مارس 2023، في استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء مُستخدمي الغاز الطبيعي، وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ ”التحول الرقمي“ في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب منشور عبر الموقع الرسمي للشركة، فتوفر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

15 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية أو دفع الفواتير

1 – تطبيق ” بتروميتر “ أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرةً من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مُباشرةً علي قاعدة البيانات بالشركة.

• يمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

و يمكن تحميل التطبيق من خلال الهواتف الذكية APPLE التي تعمل بنظام IOS.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

منشور البترول

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا .

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة و للمزيد من التفاصيل – إضغط هنا .

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة والمتوفرة في :

جنينة مول : الدور الأرضي

سيتي ستارز : الملحق التاني -الدور الأول

محطة شل أوت جاردنيا :CASH SPOT

كما وفرت شركة بتروتريد مؤخراً خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ، لتضاف إلى وسائل و طرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن و منافذ فوري و نقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.