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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة :زيادة الاعتمادات المالية لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ

صدى البلد

اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 20-2-2023، بعدد 32 تسوية، وذلك في ضوء إختصاص اللجنة المتمثل في دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها.

واستعرض مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوي عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/12/2022، وتضمن التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات في سيناء خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى عدد من التوصيات التي ترتبط بكل وزارة أو جهة على حدة، بهدف التنسيق والمضي في تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن إطار خطة الدولة لدعم جهود التنمية في مختلف مناطق شبه جزيرة سيناء.  

ووافق مجلس الوزراء على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة في تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالي الحالي 2022-2023.

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