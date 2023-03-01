هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أسبوع على صفيح ساخن.. شهدت البلاد منذ بداية الأسبوع، موجة صيفية، وصفها خبراء الأرصاد بـ “الاستثنائية”، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من الأحد الماضي ووصلت لأعلى معدلاتها منذ أمس الثلاثاء.

وسجلت العظمى على القاهرة 30 درجة مئوية، ومتوقع أن تصل ذروة الارتفاعات غدًا الخميس، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، مما أثار التساؤل لدى الجميع هل انتهى الشتاء؟.. ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم كافة التفاصيل حول أخر مستجدات الطقس وأبرز توقعات الأرصاد للأيام المقبلة.







شتاء بنكهة الصيف



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مازالت تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل العظمي على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع اليوم وغدا الخميس.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليوم متوقع تكون أتربة عالقة خلال فترة النهار.

موعد انكسار الموجة الحارة



وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الجمعة سيشهد انخفاضًا بدرجات الحرارة تدريجيًا، ويجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس، لأن درجات الحرارة بالليل تشهد انخفاضًا كبيرًا مما مما يزيد الشعور بالبرودة.





موعد انكسار الموجة الحارة



تحذير عاجل لهذه الفئة



وناشدت المواطنين، بارتداء الكمامة يوم الأربعاء، حيث يشهد الأسبوع المقبل سيشهد وجود عاصفة ترابية تؤثر على أصحاب أمراض الحساسية والجيوب الصدرية، منوهة بأنه من المتوقع وجود عواصف ترابية في شهر مارس كثيرة.

انخفاض درجات الحرارة من جديد



من جانبها أكد محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة سوف تشهد البلاد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال محمود شاهين خلال تصريحات تلفزيونية: "درجة الحرارة على القاهرة في فترة الظهيرة تسجل من 30 لـ 31 درجة مئوية الأربعاء والخميس المقبلين".

وأضاف محمود شاهين: "فارق كبير بين درجات الحرارة نهار وليلا ويصل الفارق لحوالي 15 درجة مئوية وبمجرد انكسار أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ليلا".



وتابع محمود شاهين: "بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من الجمعة المقبلة، ونعود للتذكير بأن الطقس سيميل للبرودة في فترات النهار مرة أخرى".



موجة حر استثنائية

وأكمل محمود شاهين: "نحن نشهد موجة حر استثنائية وفصل الشتاء ينتهى يوم 20 مارس المقبل.. سيكون هناك أتربة على محافظات الجمهورية خلال الـ 48 ساعة المقبلة".



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تكون خلال الساعات المقبلة ومن ثم تنخفض درجات الحرارة صباح الجمعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى