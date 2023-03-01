تعرف على المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة الكبرى

قال باسم حلقة نقيب السياحيين ؛ إن مصر لها مذاق خاص في شهر رمضان الكريم من خلال الطقوس الدينية والمناطق السياحية والأثرية ولها إحتفال خاص في السحور بمناطق مصر الفاطمية وسيدنا الحسين .

أضاف باسم حلقة خلال لقاءه في برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية ؛ أن مصر مميزة بالأماكن السياحية الأسلامية والقبطية وحتى اليهودية ومن أهم المناطق مثل دير سانت كاترين وجبل الطور والذي تجلى الله فيه لسيدنا موسى .

أوضح نقيب السياحيين أن منطقة حدائق الفسطاط والتي تعتبر أول عاصمة إسلامية في مصر و أفريقيا والتي تم إنشاءها بعد الفتوحات الإسلامية و تضم مجمع الأديان في مصر القديمة بالقاهرة الكبرى بالإضافة إلى مسجد عمر و بن العاص والكنيسة المعلقة .

وتابع أن الدولة قامت بالتعاقد مع شركات لتأهيل وتطوير المناطق الأثرية وتلال الفسطلاط لأبراز جمال المنطقة والذي تم فيها إقامة 3 فنادق وإنشاء حدائق أطفال فهي منطقة متميزة وثرية بتاريخها بالإضافة إلى أنها تقع على مساحة 500 فدان فهي المدينة السياحية الأكبر في مصر وإفريقيا .