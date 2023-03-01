عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة لـ الصين.. النواب الأمريكي يمنح بايدن السلطة لحظر تيك توك

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، على منح الرئيس جو بايدن سلطة حظر تطبيق تيك توك المملوك للصين وتطبيقات أخرى. 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، صوت المشرعون بـ 24 صوتا مقابل 16 للموافقة على الإجراء، الذي رعاه رئيس اللجنة الجمهوري مايكل ماكول، لمنح إدارة صلاحيات جديدة لحظر التطبيق المملوك لـ ByteDance الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي. وعارض الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون.

كانت وزارة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق، من أن تطبيق "تيك توك" الصيني يمثل تهديد أمني كبير على البلاد.

وأعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من أن لديها "مخاطر أمنية".

وقال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكية الإثنين إن حذف "تيك توك" هو خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة المخاطر التي يعرضها التطبيق على البيانات الحكومية الحساسة. حسبما ذكر موقع "ديلي ستار".

وترتبط هذه الخطوة بالإجراءات الأمنية التي تهدف إلى منع وكالات التجسس الصينية من الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة، لكنها قد تمنع أيضًا موظفي الحكومة من إضاعة الوقت على التطبيق.

النواب الأمريكي البيت الأبيض جو بايدن حظر تطبيق تيك توك تيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

عاجل | أول رد رسمي من فرجاني ساسي على عودته لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

فيها كل اللي هتحتاجه.. شاومي تنتج smartwatch على شكل ساعة كلاسيك

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

علياء هيكل: فوزي بجائزة الطيب صالح مسؤولية كبيرة.. والنقد الأدبي في تطور|حوار

تلاوة رائعة بصوت المنشد الشاب محمد عماد.. فيديو

مبطلات الصيام.. 40 فتوى يجب معرفتها قبل رمضان.. واحذر 6 أفعال تفسد الصوم

أبو الغيط : العمل العربي الأمني المشترك ضرورة لمواجهة الظواهر عابرة الحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

بيعالج الإمساك بإدخال ثعبان حي لجسده..لن تتخيل ماذا حدث لبولندي

عريس باكستاني يزن عروسته بالذهب أثناء حفل الزفاف .. الحقيقة صادمة

نشرة المرأة والصحة| أطعمة فاسدة لا يجب شراؤها من الشارع تعرف عليها.. تحذير عاجل من حقنة البرد

فيديو

محمد حفظي : المنتج من حقه التدخل في كل تفاصيل العمل الفني

ترقص بالسيجارة مع أصدقائها .. حلا شيحة تصدم جمهورها فيديوجراف

حقنة البرد قاتلة.. تفاصيل مؤلمة في وفاة 4 أشخاص بسببها

بعد أزمة العرض.. موعد وكواليس مسلسل معاوية بن أبي سفيان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ