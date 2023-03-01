ضربة لـ الصين.. النواب الأمريكي يمنح بايدن السلطة لحظر تيك توك

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، على منح الرئيس جو بايدن سلطة حظر تطبيق تيك توك المملوك للصين وتطبيقات أخرى.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، صوت المشرعون بـ 24 صوتا مقابل 16 للموافقة على الإجراء، الذي رعاه رئيس اللجنة الجمهوري مايكل ماكول، لمنح إدارة صلاحيات جديدة لحظر التطبيق المملوك لـ ByteDance الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي. وعارض الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون.

كانت وزارة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق، من أن تطبيق "تيك توك" الصيني يمثل تهديد أمني كبير على البلاد.

وأعطى البيت الأبيض جميع الوكالات الحكومية مهلة 30 يومًا لحذف "تيك توك" من أجهزتهم، وسط مخاوف من أن لديها "مخاطر أمنية".

وقال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكية الإثنين إن حذف "تيك توك" هو خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة المخاطر التي يعرضها التطبيق على البيانات الحكومية الحساسة. حسبما ذكر موقع "ديلي ستار".

وترتبط هذه الخطوة بالإجراءات الأمنية التي تهدف إلى منع وكالات التجسس الصينية من الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة، لكنها قد تمنع أيضًا موظفي الحكومة من إضاعة الوقت على التطبيق.