الكهرباء : العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 10% من استهلاك الطاقة

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذها قرار عودة العمل بـ التوقيت الصيفي.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء؛ في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وفق دراسات.

وأضاف السفير نادر سعد، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الوفرة تُساهم في تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيُساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولاري بشكل جيد.

40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي

وأوضح متحدث الوزراء، أن 40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ لنفس هذا الغرض؛ وهو توفير الطاقة، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر؛ وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

ولفت السفير نادر سعد، ، إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل؛ بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأٍبوع الأخير من أكتوبر.