عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء : العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 10% من استهلاك الطاقة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة، واتخاذها قرار عودة العمل بـ التوقيت الصيفي.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاكات الطاقة والكهرباء؛ في ظل الارتفاع الكبير في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، وفق دراسات.

وأضاف السفير نادر سعد، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الوفرة تُساهم في تشغيل محطات الكهرباء؛ وهو أمر سيُساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة في توريد براميل البترول، مشيرًا إلى أن توفير الغاز وتصديره إلى الخارج، أيضًا، سيوفر المورد الدولاري بشكل جيد.

40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي

وأوضح متحدث الوزراء، أن  40% من دول العالم تُطبق التوقيت الصيفي؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ لنفس هذا الغرض؛ وهو توفير الطاقة، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يمتد في أوروبا وأمريكا إلى 7 أشهر؛ وهو قرار مدروس ولا يتم اتخاذه هباءً.

ولفت السفير نادر سعد، ، إلى أن بداية التطبيق سيكون يوم 28 أبريل؛ بعد انتهاء شهر رمضان بحوالي 5 أيام، وسنعود للتوقيت الشتوي في الأٍبوع الأخير من أكتوبر.

السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة عزة مصطفي الوزراء ت طبق التوقيت الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تراجعت 12 جنيها.. هبوط مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق 

ترشيحاتنا

رئيس الإرشاد البيطري تحذر من مرض ينتشر بالرنجة المباعة بالشوارع

شاهد .. البوستر الرسمي لمسلسل منة شلبي الجديد "تغيير جو"

بعد اتهامات أمريكا.. الصين تكشف مفاجأة بشأن مصدر كورونا

يحمل كلمة التوحيد.. سر العلم الأخضر للمملكة العربية السعودية

مؤسس تويتر يصدر تطبيق BlusSky بديل العصفور الأزرق

5 سيارات هاتشباك وسيدان بـ 75 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أعراض نقص الكربوهيدرات في الجسم

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

بيعالج الإمساك بإدخال ثعبان حي لجسده..لن تتخيل ماذا حدث لبولندي

عريس باكستاني يزن عروسته بالذهب أثناء حفل الزفاف .. الحقيقة صادمة

فيديو

بسبب كلمة.. خناقة سيد عبدالحفيظ والجهاز الفني للداخلية وحكم المباراة.. فيديوجراف

زلازل تركيا المدمرة ليست الأخيرة.. ماذا سيحدث في مارس المقبل؟| "فيديوجراف"

حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي قريبا | فيديو

البانيه رخص 50 جنيها.. ماذا يحدث في سعر الدواجن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ