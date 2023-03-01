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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكتب التحقيقات FBI: فيروس كورونا تسرب من مختبر تشرف عليه الحكومة الصينية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

عرضت قناة “يورونيوز” تقريرا بشأن آخر تصريحات حول فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، بعد انتشاره فى الصين. 

وأكد التقرير أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “إف بي آي”، كريستوفر راي، أكد خلال لقاء تلفزيوني مع ” قناة فوكس نيوز" إن فيروس كورونا على الأرجح قد تسرب من مختبر صيني في مدينة ووهان طبقا لتقرير استخباراتي شديد السرية. 

وأوضح التقرير أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن حادثا وقع فى مختبر تشرف عليه الحكومة الصينية فى  ووهان من المحتمل أن يكون أصل الجائحة.

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مفاجأة مدوية.. ظهور سلالة جديدة من كورونا

دراسة جديدة


وأكد فريق بحث كوري جنوبي اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل بين الكلاب، ومن أجل منع العدوى المزدوجة بين الحيوانات والبشر، يُنصح أصحاب الحيوانات الأليفة بتطعيم حيواناتهم.

وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد"، أن الدراسة، التي قادتها كلية الطب البيطري في جامعة سيول الوطنية، أشارت إلى أنه على الرغم من وجود العديد من التقارير عن انتقال فيروس كورونا من البشر إلى الكلاب، فإن هذا هو أول ما يثبت أن دراسات السلالة المتحولة لانتقال العدوى من دلتا وأوميكرون بين الكلاب.

فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا الحكومة الصينية مدينة ووهان

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