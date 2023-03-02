وكيل «تعليم الوادى الجديد» يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة

شهد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة فى موسمها الثانى ( 2022 – 2023 ) وتكريم المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهورى، والفقرة الدينية ثم عرض لكورال الطلاب الموهوبين نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية وفقرات فنية استعراضية شارك بها طلاب الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وخلال كلمته هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة وتأهلها لتصفيات الجمهورية خلال مارس الجارى .

وثمن مدير التعليم مجهودات حزب مستقبل وطن وخاصة مسابقة أوائل الطلبة والتى خلقت منافسة قوية بين الطلاب بمختلف المراحل الدراسية " الابتدائية والإعدادية والثانوية " وذلك فى إطار جهود دعم العملية التعليمية والنهوض بها ورفع مستوى الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد.

ووجه الشكر وقيادات التعليم والحزب بالمحافظة لرعايتهم المسابقة بكل شفافية ودقة وفى إطار خطة الدولة فى تحسين وتطوير العملية التعليمية وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاءت المسابقة تحت شعار "من كل بيت فى مصر" وجرى تنظيمها بين قطاع تعليم المحافظة وأمانة الحزب بالمحافظة برئاسة السيد جمال آدم رئيس أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية والتنموية وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.