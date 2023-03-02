عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة

وكيل التعليم
وكيل التعليم

شهد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة فى موسمها الثانى ( 2022 – 2023 ) وتكريم المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهورى، والفقرة الدينية ثم عرض لكورال الطلاب الموهوبين  نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية وفقرات فنية استعراضية شارك بها طلاب الإدارات التعليمية بالمحافظة. 

 وخلال كلمته هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم  الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة وتأهلها لتصفيات الجمهورية خلال مارس الجارى .

وثمن مدير التعليم  مجهودات حزب مستقبل وطن وخاصة مسابقة أوائل الطلبة والتى خلقت منافسة قوية  بين الطلاب بمختلف المراحل الدراسية " الابتدائية والإعدادية والثانوية " وذلك فى إطار جهود دعم العملية التعليمية والنهوض بها ورفع مستوى الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد.

ووجه الشكر وقيادات التعليم والحزب بالمحافظة لرعايتهم المسابقة بكل شفافية ودقة وفى إطار خطة الدولة  فى تحسين وتطوير العملية التعليمية وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

«تعليم الوادي الجديد» تعلن نتائج مسابقة «الحديث الصحفي الإلكتروني»

جاءت المسابقة تحت شعار "من كل بيت فى مصر" وجرى تنظيمها بين قطاع تعليم المحافظة وأمانة الحزب بالمحافظة برئاسة السيد جمال آدم رئيس أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية والتنموية وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف فى المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

الوادى الجديد مستقبل وطن التنمية المستدامة وزارة التربية والتعليم تعليم الوادي الجديد المدارس وعي النهوض وكيل التعليم المراحل الدراسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

خالف التوقعات .. تحرك مفاجئ في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد .. أهالي حي المعهد الأزهري بتنيده يطالبون بحل مشكلة ضعف المياه

ترشيحاتنا

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

أيام رفع الأعمال الى الله.. ليست فى ليلة النصف من شعبان فقط

طبيب مصري ينجح في إنقاذ حياة طفلة سودانية بجراحة نادرة.. تفاصيل

رغم أهميتها.. الخطيب يؤجل جلسته مع كولر لهذا السبب

موقف غريب يضع كولر في ورطة مع مجلس إدارة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك بـ طريقة عمل خبز الجبنة| مذاق لا يقاوم

المستشرقة الأرمينية صونا طونيكيان: الجامعات داخل أرمينيا تأثرت بالحرب.. وفقدنا الأمل لحد كبير |حوار

جريء وملفت.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بفستانها| شاهد

اللاعب صور إعلانًا.. حقيقة دفع رامز جلال غرامة كهربا |التفاصيل

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ