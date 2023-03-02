أفضل نجم في السينما والمسرح..منة شلبي تستعين بممثل عالمي بمسلسلها الجديد

استعانت الفنانة منة شلبي بالممثل العالمي صالح بكري مسلسلها الجديد تغيير جو” الذى من المقرر أن تنافس به فى رمضان المقبل.

شارك صالح بكري في عدد من الأعمال المهمة منها مسرحية يوم من زماننا للكاتب السوري سعد الله ونوس، العذراء والموت للكاتب التشيلي أرنيل دورفمان، مسرحية جنون للمسرحية والكاتبة جليلة بكار.



وكان له تواجد في السينما فقام بدور خالد في فيلم زيارة الفرقة إخراج عران كوليرين عام 2007، ودور عماد في فيلم ملح هذا البحر إخراج آن ماري جاسر، وفيلم الزمن المتبقي إخراج إليا سليمان.

كما تواجد في دور سامي في فيلم عين النساء إخراج رادو ميخايلينو عام 2011، قام بدور ليث في فيلم لما شفتك، ودور «وليد» في فيلم كوستا برافا.



حاز على عدد من الجوائز من ابرزها جائزة أفضل ممثل في السينما، وكذلك في المسرح في محافل دولية كثيرة.

يعرض مسلسل منة شلبي الجديد “تغيير جو”، عبر قنوات MBC وعلى منصة Shahid، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي، ويشارك في بطولته إياد نصار والفنانة ميرفت أمين، وشيرين.

وكانت الفنانة منة شلبي، قد شاركت جمهورها بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد “تغيير جو" عبر حسابها على تطبيق انستجرام، في أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها الأخيرة.