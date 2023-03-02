عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تشريع جديد لاستيراد السيارات بدون جمارك.. ماذا ينتظر المصريين بالخارج؟

سيارات بدون جمارك
سيارات بدون جمارك

سيارات بدون جمارك مع أطول فترة سداد.. يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة إلى مناقشة مشروع قـانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وكان قد سبق وطرحت الحكومة، أكتوبر 2022، مبادرة لتمكين المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون أي جمارك أو رسوم.

كما اشترطت الحكومة، إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية بالعملة الصعبة على أن يستردوا تلك القيمة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس.

تشريع جديد للمصريين بالخارج

تقدم النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لمنح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.

وأشار التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون إلى صدور القانون رقم (161) لسنة 2022، متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

يأتي ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.

إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار.. مشروع قانون

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

تسهيلات للمصريين بالخارج

تضمن مشروع قانون النائب، المزيد من المنح والتسهيلات للمصريين بالخارج بشأن استيراد سياراتهم والتي جاءت كالآتي:

1- مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين بإلزام المصرى المقيم بالخارج بإيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

2- مدة التسجيل 6 أشهر للحصول على سيارة.

3- منح مدة تصل ل5 سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها شرط ألا يمر 3 سنوات على موديل السيارة عند الإفراج الجمركي عنها.

4- مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة.

5- زيادة عدد المستفيدين من المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لـ14 مليون مصرى.

سيارات بدون جمارك استيراد سيارات سيارات المصريين بالخارج مجلس النواب قانون المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن إستبعاد الهلال السوداني

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

محافظة القاهرة: لا زيادة في تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس

موضوعات متعلقة

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

مجلس الوزراء يرد على تساؤلات المصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات 

الوزراء يصدر قواعد قانون منح تيسيرات استيراد سيارة للمصريين بالخارج .. تفاصيل 

أفكار سوداء.. سيلينا جوميز ورحلة الشَقاء النفسي

الهجرة:لدينا شباب مصري بالخارج في جميع مجالات التغيرات المناخية ونحاول الاستفادة منهم

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب‭ ‬من‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ: الغرب وازدواجية المعايير المفرطة

وزيرة البيئة: مصر وضعت الاحتياجات الإنسانية في قلب قضية تغير المناخ

رئيس الوزراء يرد على أسئلة الحوار الوطني .. سياسة مرنة لـ سعر الصرف وليست ثابتة مقابل عملة واحدة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات المصريين في اليوم الأول بالبطولة العربية للمواي تاي

كل يوم جمعة.. الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة بمناسبة عيد الأم

استفزاز متعمد.. أول رد من كييف على تسلل مجموعة أوكرانية إلى بريانسك

لو السواق زود عليك الأجرة في القاهرة.. اتصل بهذه الأرقام فورًا

الحفاظ على القمة صعب.. فيفا يوجه رسالة لـ محمد صلاح

شاهد.. محاضرات للحكام المساعدين الواعدين في تطبيق تقنية الفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

كنت هموت.. ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

بسبب إثارة الأزمات.. الأهلي يجمد نجم الفريق وعرضه للبيع في نهاية الموسم

5 أسماء مشهورة في مصر مهددة بالانقراض.. هل أنت منهم؟

فيديو

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

تأثير بركان البحر وتسونامي على مصر.. تنبؤات الباحث الهولندي تثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ