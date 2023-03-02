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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كنت هموت.. ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

ماذا قررت بريطانية
ماذا قررت بريطانية تعرضت لعملية تجميل فاشلة في تركيا

حذرت أم شابة من مدينة أوثهامبتون في بريطانيا ملايين الأشخاص من خلال مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” من مخاطر العمليات الجراجية التجميلية.

وفق تقرير لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، كشفت صوفي ديوي، أنها كادت أن تموت بسبب جراحة ملأ وشد المؤخرة على الطريقة البرازيلية في تركيا.

وأوضحت الأم العشرينية أنها أصيبت بعد الجراحة التي وصفتها بـ “الفاشلة” بإنتان الدم -التعفن- لتعيش من بعدها في كابوس عارضة ما أصابتها بالفيديو.

عملية تجميل فاشلة 

ونبهت الفتاة متابعها إلى أنها استيقظت بعد الجراحة مصدومة، كما لاحظت سخونية برجليها، وظهور كتل حمراء كبيرة على جسدها، وبعد زيارة طارئة للمستشفى تبين إصابتها بالإنتان.

وبينت أنها أجرت جراحة ثانية وشفيت بعدها بأسبوعين حيث غادرت المستشفى، واصفة نفسها بت “السخيفة” ومقررة عدم الإقدام على إجراء أي جراحة تجميلية في حياتها ثانية.

وانقسمت التعليقات على مقطع الفيديو الخاص بها بين داعم لها لها بعد الإقدام على هذا الخطوة مرة أخرى وبين منتقد لما يعرف بـ “عمليات التجميل”.

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البريطانية صوفي ديوي تحذر من مخاطر الجراحات التجميلية

 

بريطانية تحذر من مخاطر الجراحات التجميلية

 

بريطانية تحذر من مخاطر الجراحات التجميلية

 

أوثهامبتون بريطانيا العمليات الجراجية التجميلية مخاطر عملية تجميل فاشلة الطريقة البرازيلية ملأ وشد المؤخرة تركيا

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